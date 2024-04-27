عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تستحوذ على ثقة الفرق المشاركة في أكبر البطولات الإفريقية لكرة القدم

صدى البلد

لاتزال الشركة الوطنية مصرللطيران تحظي بثقة الفرق الإفريقية الكبري المشاركة في أهم البطولات في قارة أفريقيا وهي بطولتي دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية لكرة القدم لما تقدمه من خدمة متميزة علي متن رحلاتها الخاصة التي تنقل هذه الفرق وبالتحديد عندما يكون السفر الي  أصعب المطارات الإفريقية الداخلية من حيث توافر عوامل التشغيل وإمكانيات المطار الأمر الذي يتطلب تجهيزات وتنسيق علي أعلي مستوي من مصرللطيران وكافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الرحلات .

وفي هذا السياق قام الناقل الوطني مصرللطيران اليوم لأول مرة بنقل فريق اتحاد العاصمة الجزائري علي متن رحلة خاصة رقم MS3908 متجهة إلي مطار وجدة بالمغرب لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية ، كما نقلت مصرللطيران أمس فريق الزمالك الي مطار كوماسي بغانا علي متن رحلة خاصة رقم MS3950 من طراز الإيرباص A320Neo لملاقاة فريق دريمز الغاني في نفس البطولة .

وفي الوقت ذاته قامت مصرللطيران لأول مرة أيضا بنقل فريق ماميلودي صنداونز الجنوب الافريقي والمنافس القوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا علي متن رحلة خاصة رقم MS3401 بأحدث طائرات الشركة من طراز الإيرباص A320Neo من مطار جوهانسبرج الي مطار تونس للقاء فريق الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، كما نقلت هذا الأسبوع ايضا في البطولة نفسها  فريق النادي الأهلي في مباراة الذهاب الي مطار لومابشي بدولة الكونغو علي رحلة خاصة رقم MS3090 لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي مما يؤكد ثقة الأندية الأفريقية الكبري  في اختيار مصرللطيران كناقل لها في البطولات الدولية والقارية.

 

 

مصرللطيران إفريقيا الكونفيدرالية اتحاد العاصمة الجزائري المغرب نهضة بركان المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد المنعم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمي مازيمبي

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

منافس الأهلي القادم.. الترجي يتأهل لنهائي إفريقيا بالفوز على صن داونز

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

صدمة.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

ترشيحاتنا

أحمد موسي يهنئ النادي الأهلي بالفوز على مازيمبي

علي الطيب: مسلسل مليحة أحدث حالة من القلق في إسرائيل.. فيديو

نشرة المرأة والصحة| أسباب الكدمات الزرقاء لدي النساء.. خبير أبراج يتوقع مرور العالم بأزمات خطيرة.. سيدة في عمر 60 تفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس

خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

يسرا اللوزي عن مسلسل صلة رحم: تصويرنا في بلد ثانية كأنه معسكر

معلول كلمة السر| رقم مميز لـ محمد عبد المنعم بهدفه في مرمى مازيمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تشارك بـ4 سيارات سيدان ودفع رباعي بـ«معرض بكين».. لن تصدق مواصفاتها

لتجعله أكثر إحتشاما.. ماجدة الرومي تجري تعديلا على فستانها بحفلها في قصر عابدين

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

الصين: مكافأة مالية 1400 دولار لاستبدال السيارات القديمة بجديدة

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ