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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد أبو بكر: القاهرة الإخبارية حققت تفوقًا في مواجهة الإعلام الإسرائيلي

قال الإعلامي خالد أبو بكر، معلقا على زيارة وفد أمني مصري إلى تل أبيب،  : “ إن مصر دائما لا تتحدث عما فعلت على عكس الاعلام الإسرائيلي هو الذي بدأ ”.

وتابع الاعلامي خالد أبو بكر " ، خلال برنامج " كل يوم " ، والمذاع على فضائية " أن " ، الالة الإعلامية المصرية الممثلة في القاهرة الإخبارية بدأت تعمل وتفوقت على الإعلام الإسرائيلي.


أكمل : العادة المصرية إننا بنشتغل بس مش بنقول، لكن طالما إسرائيل بدأت وطلعت الخبر القاهرة الإخبارية اشتغلت يوم بصراحة اعتبره إنجاز، كان مطلوبا منهم يواكبوا الإعلام الإسرائيلي في الأخبار .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/AJx3nXmK7r4TbdR5/?mibextid=ox5AEW

الإعلامي خالد ابو بكر الإعلام الإسرائيلي القاهرة الإخبارية توك شو

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خالد أبو بكر: القاهرة الإخبارية حققت تفوقًا في مواجهة الإعلام الإسرائيلي


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