خالد أبو بكر: القاهرة الإخبارية حققت تفوقًا في مواجهة الإعلام الإسرائيلي

قال الإعلامي خالد أبو بكر، معلقا على زيارة وفد أمني مصري إلى تل أبيب، : “ إن مصر دائما لا تتحدث عما فعلت على عكس الاعلام الإسرائيلي هو الذي بدأ ”.

وتابع الاعلامي خالد أبو بكر " ، خلال برنامج " كل يوم " ، والمذاع على فضائية " أن " ، الالة الإعلامية المصرية الممثلة في القاهرة الإخبارية بدأت تعمل وتفوقت على الإعلام الإسرائيلي.



أكمل : العادة المصرية إننا بنشتغل بس مش بنقول، لكن طالما إسرائيل بدأت وطلعت الخبر القاهرة الإخبارية اشتغلت يوم بصراحة اعتبره إنجاز، كان مطلوبا منهم يواكبوا الإعلام الإسرائيلي في الأخبار .

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