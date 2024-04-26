كلام نهائي.. موعد امتحانات نهاية العام وبدء الأجازة بالجامعات

مع حلول شهر مايو يقترب موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، حيث يتساءل عدد كبير من الطلاب عن الخريطة الكاملة للعام الجامعى ومنها موعد امتحانات الفصل الدارسي الثاني، وموعد بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني.



توضح الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 ، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة حيث بدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهى فى يونية 2024 باتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.



بدأ العام الجامعى السبت 30 سبتمبر 2023.استمرت الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، وانتهت في الخميس 4 يناير 2024



وبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 ويستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، ينتهى الخميس 30 مايو 2024.

أجريت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني في الاسبوع السابع والثامن من الفصل الدراسي.

تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

