قلب حقائق وفبركة الافتراءات .. شركة إنتاج تشن هجومًا على إليسا

نشرت احدي شركات الإنتاج بيان ردت فيه على منشور الفنانة إليسا، والذى قامت بنشره خلال الساعات الماضية عبر موقع إكس ضد الشركة .

وقالت الشركة المنتجة فى البيان : طالعتنا الفنانة إليسا البارحة برسالة على منصة X تثبت التالي:

وإضاف البيان : أن لا حدود لإفتراءها وكيديتها في اختلاق الأخبار والجرائم والتعرض لكرامات الناس وكرامة القضاة، وسمحت لنفسها بقلب الحقائق وفبركة الافتراءات وتحريف الموضوع عن مساره القضائي الفعلي وجنوحه نحو الزواريب السياسية الضيقة البعيدة كل البعد عن الواقع وعن اخلاقياتنا المعروفة.

وتابع البيان : نسأل الفنانة اليسا من أين استقيت المعلومات المتعلقة بتحقيق قضائي مفترض أن يكون سري وهي معلومات في مطلق الأحوال غير دقيقة وتشكل تعرضًا علنيًا وجائرًا لنظام العمل لدى النيابة العامة وقواعد وأصول التحقيق، وهذه فضيحة بحد ذاتها.

وأستكمل البيان: نؤكد مجددًا التزامنا بالقانون وتقيدنا بالقرارات القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم المختصة وهي الكفيلة بوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح والرد على الفنانة التي ما انبرت تلفق الأخبار منذ عامين بالرغم من كل القرارات الجزائية الصادرة والتي تنفي جميع مزاعمها.. إن هذا البيان هو بمثابة إخبار للسلطات القضائية المختصة.