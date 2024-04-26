سيد رجب : كنت مرشحا لدور والد أحمد السقا في إبراهيم الأبيض

بدأ ماستر كلاس الفنان سيد رجب ، ضمن فاعليات الدورة العاشرة من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة ، وتديره الفنانة سلوي محمد علي .

وحرص علي حضور الماستر كلاس كل من الفنانة رانيا يوسف والفنان حمزة العلي والمنتج محمد العدل والمخرج عمرو عبد العزيز والمنتج جابي خوري والمنتج صفي الدين محمود والسيناريست محمد الباسوسي والمخرجة نجوي نجار .

وقال سيد رجب : كنت مرشحا في البداية لأداء شخصية والد أحمد السقا في فيلم " إبراهيم الابيض " ، وذهبت لمقابلة مخرج العمل مروان حامد وحين قرأت المشهد كاملًا ، قرر أن يسند لي شخصية والد هند صبري .

سيد رجب ممثل وكاتب وحكاء، عمل مهندسا في الميكانيكا بشركة النصر للسيارات في التسعينات ولمدة تزيد على 20 عامًا وبدأ مشواره الفني مسرحيًا، حيث عمل لسنوات طويلة في مجال المسرح التجريبي والحر، ثم قدم العروض المسرحية داخل و خارج مصر، لكن علاقته مع السينما بدأت بفيلم أحلام صغيرة للمخرج خالد الحجر عام 1993 م ثم أحلام مسروقة عام 1999م.



النقلة الكبيرة في مشواره الفني بدأت بفيلم (إبراهيم الأبيض) في عام 2009، ثم فيلم (الشوق) في عام 2011 الذي كتبه وشارك في تمثيله ، من أفلامه (حب البنات - الأولة في الغرام - قبلات مسروقة - صرخة نملة - أسماء - عبده موتة - قلب الأسد- ولاد رزق - أبو صدام - وقفة رجالة - كيرة والجن - 19-ب) كما شارك في العديد من الأفلام القصيرة منها (اللون الأزرق – فردي - حبيب) حصد جائزة احسن ممثل عن فيلم 19-ب من مهرجان المركز الكاثوليكي، وحصل الفيلم نفسه على ثلاث جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي.