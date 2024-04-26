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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سيد رجب: لا اتبع في التمثيل مدرسة التقمص التام للشخصية

سيد رجب
سيد رجب

بدء منذ قليل ماستر كلاس الفنان سيد رجب ، ضمن فاعليات الدورة العاشرة من مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة ، والذي تديره الفنانة سلوي محمد علي .

وحرص علي حضور الماستر كلاس كل من  الفنانة رانيا يوسف والفنان حمزه العلي والمنتج محمد العدل والمخرج عمرو عبد العزيز والمنتج جابي خوري والمنتج صفي الدين محمود والسيناريست محمد الباسوسي.

وقال سيد رجب : انه ليس مع التقمص التام للشخصية ، ولا يتبع مدرسة ان الممثل حين ينتهي من التصوير يظل متقمصًا الشخصية .

واضاف سيد رجب : حين انتهي من تصوير المشهد ، اعود الي شخصيتي ، ولو كان الممثل يتقمص الدور بشكل كامل ، لاكان يوذي الممثل الذي امامه او نفسه .

سيد رجب هو ممثل وكاتب وحكاء، عمل مهندسا في الميكانيكا بشركة النصر للسيارات في التسعينات ولمدة تزيد على 20 عامًا وبدأ مشواره الفني مسرحيًا، حيث عمل لسنوات طويلة في مجال المسرح التجريبي والحر، ثم قدم العروض المسرحية داخل و خارج مصر، لكن علاقته مع السينما بدأت بفيلم أحلام صغيرة للمخرج خالد الحجر عام 1993 م ثم أحلام مسروقة عام 1999م.
 

ولكن النقلة الكبيرة في مشواره الفني بدأت بفيلم (إبراهيم الأبيض) في عام 2009، ثم فيلم (الشوق) في عام 2011 الذي كتبه وشارك في تمثيله ، من أفلامه (حب البنات - الأولة في الغرام - قبلات مسروقة - صرخة نملة - أسماء - عبده موتة - قلب الأسد- ولاد رزق - أبو صدام - وقفة رجالة - كيرة والجن - 19-ب) كما شارك في العديد من الأفلام القصيرة منها (اللون الأزرق – فردي - حبيب) حصد جائزة احسن ممثل عن فيلم 19-ب من مهرجان المركز الكاثوليكي، وحصل الفيلم نفسه على ثلاث جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي.

سيد رجب مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير سلوى محمد علي

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