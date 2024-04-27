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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الزاهية والضاخبة تضرك .. ألوان عليك تجنبها للنجاح فى المقابلات الرسمية

هل يوجد أي لون يجب
هل يوجد أي لون يجب تجنبه في المقابلة؟

لا يوجد لون محدد يجب تجنبه بشكل قاطع في المقابلة  ومع ذلك، هناك بعض الألوان التي قد تكون أقل ملاءمة للمقابلات الرسمية أو التي يجب النظر في استخدامها بحذر، ومن بين هذه الألوان، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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هل يوجد أي لون يجب تجنبه في المقابلة؟

الألوان الزاهية والصارخة: قد تلفت الألوان الزاهية والصارخة الانتباه بشكل زائد وتكون مشتتة، قد تعطي انطباعًا غير محترم أو غير مهني، خاصة في المجالات الأكثر تقليدية.

الألوان الزاهية بشكل مفرط: الألوان الزاهية الزاهية بشكل مفرط قد تكون مزعجة للعين وتصعب قراءة العبارات الجسدية والتعبيرات الوجهية، من الأفضل اختيار درجات الألوان المعتدلة والمتزنة.

الألوان غير المناسبة للبيئة الثقافية أو الشركة: قد تختلف الألوان المقبولة من ثقافة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى. قد تكون هناك توجيهات محددة بشأن الألوان المناسبة للمؤسسة التي تقدم الوظيفة. يُفضل مراعاة الثقافة والقيم وسياسة اللباس للشركة التي تتقدم لها.

أهم شيء هو اختيار ملابس تعكس الاحترافية والثقة والراحة الشخصية، قد يكون من الأفضل الاستشارة مع دليل الملابس في الشركة أو البحث عن توصيات عن اللون المناسب في ثقافة المكان الذي تجري فيه المقابلة.

الالوان الألوان الزاهية مزعجة للعين درجات الألوان والقيم الألوان المناسبة للمؤسسة الألوان الزاهية والصارخة الملابس ​​​​​​​health

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