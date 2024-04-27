الجارديان: الاعتقال السياسي للأكاديمية الفلسطينية نادرة شلهوب تهديد جديد للحريات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الاستاذة الجامعية نادرة شلهوب كيفوركيان بعد ظهر يوم 18 أبريل الجاري بسبب تعليقات أدلت بها في بث صوتي قبل أكثر من شهر، واحتجزت طوال الليل في ظروف وصفها محاموها بأنها "مروعة" ومصممة للإذلال.

وقال فريقها القانوني إن اعتقال واستجواب باحثة قانونية فلسطينية رائدة في الجامعة العبرية في القدس يمثل تهديدًا جديدًا للحريات المدنية في إسرائيل.

وقال حسن جبارين، محاميها ومدير منظمة عدالة لحقوق الإنسان: “هذه القضية فريدة من نوعها.. لا يتعلق الأمر بأستاذ واحد فقط، بل يمكن أن يكون [سابقة] لأي أكاديمي يتعارض مع الإجماع في زمن الحرب."

تم إطلاق سراح شلهوب كيفوركيان بكفالة في اليوم التالي عندما حكم قاضي الصلح وقاضي المحكمة الجزئية بأنها لا تشكل تهديدًا، ولكن تم استدعاؤها لمزيد من الاستجواب مرة ثانية.

على الرغم من حدوث اعتقالات واسعة النطاق للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين انتقدوا العدوان الإسرائيلي علي غزة علنًا، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف شخصية أكاديمية.

جميع الملاحقات القضائية المتعلقة بحرية التعبير يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مكتب المدعي العام، لذلك تم التوقيع على احتجازها في قلب الحكومة. وقالت الشرطة إنها تحقق مع شلهوب للاشتباه في تحريضها على الإرهاب والعنف والعنصرية بسبب تعليقات على بث صوتي نشر في أوائل مارس الماضي.

وقال جبارين: “كان بإمكانهم أن يطلبوا منها الحضور إلى مركز الشرطة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات للمناقشة والتحقيق. إن تنفيذ الاعتقال بهذه الطريقة، كما لو كانت شخصًا خطيرًا، يوضح أن الهدف الرئيسي هو إذلالها. لقد كان الأمر غير قانوني، ولهذا السبب قبلت المحكمة حجتي بضرورة إطلاق سراحها وأكدت المحكمة المحلية ذلك”.

وأضاف جبارين إنه عندما اعتقلتها الشرطة، صادرت كتبًا وملصقات من منزلها، وأثناء التحقيق معها تم استجوابها بشكل موسع حول عملها الأكاديمي، بما في ذلك المقالات التي نشرتها منذ سنوات. وتتمتع الكتابة الأكاديمية بحماية قانونية خاصة في إسرائيل.

ونشر أكثر من 100 عضو هيئة تدريس من الجامعة العبرية رسالة مفتوحة تدعم شلهوب كيفوركيان وانتقدوا الجامعة لعدم دعمها لها.

وجاء في الرسالة: "بغض النظر عن محتوى كلام نادرة شلهوب وتفسيرها والآراء التي عبرت عنها، فمن الواضح للجميع أن هذا اعتقال سياسي، غرضه كله تكميم الأفواه والحد من حرية التعبير". حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

وأضافت الصحيفة العبرية: "اليوم نادرة هي التي تجلس على مقاعد البدلاء، وغدًا كل واحد منا."

وقد دعاها رئيس الجامعة إلى الاستقالة في أواخر عام 2023 بعد أن وقعت على رسالة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وتصف الحملة الإسرائيلية بالإبادة الجماعية، وتم تعليقها لفترة وجيزة بسبب البث الصوتي المذكور أثناء استجوابها.