إعلان جديد من قصر بكنجهام بشأن نشاطات الملك تشارلز

سيعود الملك تشارلز إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ تشخيصه بالسرطان، وذلك بعد أن أبدى تقدما جيدا في العلاج وفق ما نقلت رويترز عن قصر بكنجهام أمس الجمعة.

وفي فبراير الماضي أفاد قصر بكنجهام أن "أثناء العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشارلز بسبب تضخم حميد في البروستات، تم اكتشاف مشكلة أخرى"، و"أظهرت فحوصات لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان".

وذكر متحدث باسم قصر بكنجهام "سيستمر برنامج علاج جلالته، لكن الأطباء راضون بما فيه الكفاية عن التقدم المحرز حتى الآن إلى حد أن الملك قادر الآن على استئناف عدد من المهام العامة".

والملك البالغ عمره 75 عاما انتظم ببرنامج علاجات نصحه خلاله الأطباء بتعليق أنشطته العامة"، بحسب قصر باكنغهام. غير أنه سيواصل "الاهتمام بشؤون الدولة والمهام الإدارية كالمعتاد".

