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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

5 ألوان باديكير سهلة التطبيق تعطيك أظافر قدمين مميزة فى الصيف

5 ألوان باديكير سهلة
5 ألوان باديكير سهلة التطبيق

كشف موقع هيلثي عن خمسة ألوان باديكير سهلة التطبيق لتزيين أظافر القدمين وجعلها مميزة في فصل الصيف:

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5 ألوان باديكير سهلة التطبيق

الأحمر الزاهي: الأحمر الزاهي هو لون جريء ومفعم بالحيوية ويعكس روح الصيف، يمكنك اختيار درجة الأحمر التي تتناسب مع لون بشرتك وتناسب ذوقك الشخصي.

الأزرق السماوي: الأزرق السماوي هو لون منعش ومريح للعين. يشعرك بالانتعاش والبرودة خلال أيام الصيف الحارة.

الوردي الفاتح: الوردي الفاتح هو لون أنثوي ورقيق يضفي لمسة ساحرة على أظافر القدمين. يمكنك اختيار درجة الوردي التي تناسب لون بشرتك.

الأصفر الفاتح: الأصفر الفاتح يعكس الطاقة والسعادة ويجسد جو الصيف المشرق. يمكنك استخدامه لإضفاء لمسة مشرقة ومرحة على أظافرك.

الأبيض اللؤلؤي: الأبيض اللؤلؤي هو لون ناعم وأنيق يضفي لمسة أناقة ونقاء على أظافر القدمين. يمكنك استخدامه لإطلالة صيفية رائعة ومتألقة.

قبل تطبيق الباديكير، تأكدي من تحضير الأظافر القدمين بتنظيفها وتقليمها بشكل مناسب، كما يمكنك استخدام طلاء الأظافر الشفاف كأساس لتعزيز متانة الألوان وتألقها، ولا تنسي تطبيق طبقة من طلاء الأظافر العاكس لزيادة تألق الباديكير وتثبيته لفترة أطول.

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