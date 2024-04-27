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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الطيب: مسلسل مليحة أحدث حالة من القلق في إسرائيل.. فيديو

الفنان على الطيب
الفنان على الطيب

كشف الفنان على الطيب أنه تحمس للمشاركة في بطولة مسلسل «مليحة»، والذي عُرض ضمن موسم درامًا رمضان 2024؛ لأنه يسلط الضوء على القضية الفلسطينية.

وتحدث علي الطيب، عن ردود الأفعال حول مسلسل «مليحة»، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلاً: «الناس كانت متحمسة جدًا انهم يشوفوا حاجة بتتكلم عن القضية الفلسطينة وتعرّف الناس أن القضية مكنتش يوم 7 أكتوبر اللي فات، وإنما منذ زمن بعيد».

وأشار على الطيب إلى أن مسلسل مليحة، في حلقاته الأولى تضمن عرض معلومات وثائقية عن القضية الفلسطينية، لافتًا أن العمل الدرامي أحدث حالة من القلق لدى الإعلام الإسرائيلي.

تتر مسلسل مليحة

وأعرب علي الطيب عن سعادته لعرض تتر مسلسل مليحة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلاً: «فخورين اننا بنساهم بالجزء اللي نقدر نساهم فيه، ونتكلم عنهم طول الوقت، وشيء بشع مالوش علاقة بالإنسانية، وإبادة ومازالت إبادة وربنا ينصرهم إن شاء الله، ولازم يعرفوا اننا في صلاتنا وفي كل مكان هم في قلبنا».

الإعلام الإسرائيلي السيسي الفنان على الطيب حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان 2024 سبوت لايت

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