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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة| أسباب الكدمات الزرقاء لدي النساء.. خبير أبراج يتوقع مرور العالم بأزمات خطيرة.. سيدة في عمر 60 تفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

مرض مؤلم يصيب العين ويتسبب في جفافها.. تعرف على أعراضه

 

يعتبر جفاف العين هو مرض شائع يحدث عندما لا تستطيع الدموع توفير الترطيب الكافي للعين، و يؤدي عدم استقرار الدموع إلى التهاب سطح العين وحدوث تلف فيه.

 

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

 

يحدث جفاف العين يحدث عندما لا تستطيع الدموع توفير الترطيب الكافي للعين، ما يؤدي إلى التهاب سطح العين وحدوث تلف فيه.

 

200 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة هدى المفتي في دبي| شاهد

 

حضرت الفنانة هدى المفتي عرض دار ازياء loewe في دبي، وقد شاركت متابعيها على إنستجرام صور لها، وقد ظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة.

 

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

 

أحيانا بعد الإستيقاظ من النوم نلاحظ ظهور الكدمات الزرقاء على القدمين واليدين، وتكون النساء أكثر عرضة لهذه الكدمات من الرجال، وهو ما يجعلهن في حيرة من سبب ظهورها.

 

برقم غير متوقع .. مي كساب تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة من دبي 

 

حضرت الفنانة مي كساب حفل افتتاح مجلة حكايا المجوهرات، وهي أول مجلة إلكترونية، والتي أقيمت في دبي، وقد شاركت متابعيها صورا لها، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة تبرز من رشاقتها.

 

اختفاء دول.. خبير أبراج يتوقع مرور العالم بأزمات خطيرة

 

قال خبير الأبراج رئيف رأفت، إن الأحوال الاقتصادية في العالم لم تكن في أحسن حالاتها في الأونة الأخيرة ومنذ فترة كورونا،  وحذر من أن دولا سوف تحتفي بسبب الحروب والكوارث الطبيعية. 

 

في حالتين فقط .. كيف تحمي طفلك حديث الولادة من الصفرا ؟

 

تحدث الصفرا عند الرضع عندما يزيد مادة البيليروبين، وهو صباغ أصفر من خلايا الدم الحمراء، ويتسبب فب تلون بشرة وعين الطفل المولود باللون الأصفر.

 

مش هتصدق شكلها.. سيدة في عمر 60 تفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس

 

فازت الأرجنتينية أليخاندرا رودريغز، بلقب ملكة الجمال في بوينس آيرس بالأرجنتين وتنوي على أن تتنافس على لقب ملكة جمال الأرجنتين. 

 

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

 

حضرت الفنانة مايان السيد الاحتفال السنوي لأحد شركات العناية بالبشرة بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، وقد شاركت متابعيها صور جديدة لها، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

 

لتجعله أكثر إحتشاما.. ماجدة الرومي تجري تعديلا على فستانها بحفلها في قصر عابدين

 

أحيت النجمة ماجدة الرومي حفلا في قصر عابدين أمس يوم 25 إبريل، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة للغاية.

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