برقم غير متوقع .. مي كساب تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة من دبي 

حضرت الفنانة مي كساب حفل افتتاح مجلة حكايا المجوهرات، وهي أول مجلة إلكترونية، والتي أقيمت في دبي، وقد شاركت متابعيها صورا لها، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة تبرز من رشاقتها.

سعر فستان مي كساب في دبي

أطلت مي كساب وهي ترتدي فستان طويل وبأكمام طويلة وشفافة ومصنوع الفستان بالكامل من الدانتيل المطرز بالخرز باللون الأزرق، وهو ما أبرز من رشاقتها، وقد اختارت حقيبة باللون الفضي اللامع.

وكان فستان مي كساب من تصميم دار أزياء Gio dress، ووصل سعر الفستان إلى 3500 درهم إماراتي، أي ما يعادل 46 ألف جنيه مصري.

تركت مي كساب شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة تبدو مبللة انسابية وناعمة، وهو ما تلائم مع إطلالتها بشكل كبير.

اختارت مي كساب بعض اللمسات الناعمة من المكياج فقامت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع وضع الكحل والماسكرا والآي لاينر باللون الأسود، وآي شادوا بألوان صيفية لامعة.

أكملت مي كساب إطلالتها بمجوهرات لافتة، فقامت بإرتداء قرطين ناعمين واسورة وخاتم من الألماس.

مي كساب

مي كساب

مي كساب

مي كساب