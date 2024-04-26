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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

200 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة هدى المفتي في دبي| شاهد

هدى المفتي
هدى المفتي

حضرت الفنانة هدى المفتي عرض دار ازياء loewe في دبي، وقد شاركت متابعيها على إنستجرام صور لها، وقد ظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة.

 

سعر إطلالة هدى المفتي خلال عرض أزياء loewe

 

وأطلت هدى المفتي بفستان كت وقصير من الفيسكوز باللون الأخضر واسع من الأسفل بتصميم مريح ومختلف، وأختارت حقيبة باللون الأخضر، وحذاء باللون للاسود، وهو ما تناسل مع تفاصيل إطلالتها.

 

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وكان فستان هدى المفتي من تصميم دار أزياء loewe، ووصل سعره إلى 2.350 دولار، أي ما يعادل 113 ألف جنيه.

 

وكانت حقيبة هدى المفتي من تصميم دار ازياء loewe المصنوعة من نخل "الرافية"، ووصل سعرها 1250 دولار، أي ما يعادل 60 ألف جنيه.

 

وكان حذاء هدى المفتي من تصميم دار ازياء loewe، ووصل سعره ألى 490 دولار، أي ما يعادل 23 ألف جنيه.

 

ووصل مجموع إطلالة هدى المفتي في عرض دار أزياء Loewe  إلى 196 ألف جنيه.

 

وتركت هدى المفتي شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأكملت هدى المفتي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة و الهادئة، فقد اختارت اللون الروز الناعم كأحمر شفاع، مع الآي لاينر، والماسكرا لتبرز من جمال عينها.

 

هدى المفتي
هدى المفتي
هدى المفتي
هدى المفتي
هدى المفتي
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