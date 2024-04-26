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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

أسباب ظهور الكدمات
أسباب ظهور الكدمات الزرقاء عند النساء

أحيانا بعد الإستيقاظ من النوم نلاحظ ظهور الكدمات الزرقاء على القدمين واليدين، وتكون النساء أكثر عرضة لهذه الكدمات من الرجال، وهو ما يجعلهن في حيرة من سبب ظهورها، وهو ما نتطرق إليه في السطور التالية.

 

أسباب ظهور الكدمات الزرقاء عند النساء

 

كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بأن الكدمات الشائع ظهورها بين النساء لا تحدث بسبب وجود جلطات، ولا تحدث أيضا بسبب الضغوط النفسية كما يدّعي البعض، إلا أن لها أسباب أخرى.

 

أسباب ظهور الكدمات الزرقاء عند النساء

 

وتابع النمر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، بأن هناك 5 أسباب وراء ظهور الكدمات الزرقاء عند النساء، ومن أبرزها ما يلي :

_ اصطدام لا يتذكره الشخص.

_ نقص الصفائح الدموية .

_ زيادة سيولة الدم .

_ تناول بعض الأدوية، مثل : الاسبرين، بلافيكس و الكورتيزون.

_ نقص فيتامين سي.

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