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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

أسباب جفاف العين
أسباب جفاف العين

يحدث جفاف العين يحدث عندما لا تستطيع الدموع توفير الترطيب الكافي للعين، ما يؤدي إلى التهاب سطح العين وحدوث تلف فيه.

 

أسباب جفاف العين

 

هناك العديد من الأسباب وراء جفاف العين، والتي تضر بأداء الغشاء الدمعي الطبيعي، يتكون الغشاء الدمعي من ثلاث طبقات: الطبقة الزيتية الخارجية، والسائل المائي، والطبقة المخاطية.

 

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ويظل سطح العين رطبًا وناعمًا وشفافًا بفضل هذا المزيج عادة، بينما يحدث جفاف العينين عند وجود خلل في أي من هذه الطبقات، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

وتتعدد أسباب خلل الغشاء الدمعي، وهذا يشمل التغيرات الهرمونية، أو أمراض المناعة الذاتية، أو التهاب غدد الجفن الدهنية، أو أمراض العين الأرجية. 

 

وفي بعض الحالات، يكون جفاف العينين ناتجًا عن عدم إفراز العين لقدر كاف من الدموع أو زيادة تبخرها.

 

أسباب جفاف العين

 

ويحدث جفاف العين عندما لا تستطيع العين إفراز قدر كافٍ من سائلها المائي، المسمى بالدموع، والمسمى الطبي لهذا المرض هو التهاب القرنية والملتحمة الجاف، وتتضمن الأسباب الشائعة لنقص إفراز الدموع، ما يلي:

_ التقدُّم في السن.

_ بعض الأمراض مثل متلازمة شوغرِن، أو مرض العين التحسسي، أو التهاب المفاصل الروماتويدي، أو الذئبة، أو تصلب الجلد، أو داء الطُعم مقابل الثوي (المُضِيف)، أو الساركويد، أو اضطرابات الغدة الدرقية.

_ بعض الأدوية، بما في ذلك مضادات الهيستامين، وعقاقير إزالة الاحتقان، والمعالجة ببدائل الهرمونات، ومضادات الاكتئاب، وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم وحب الشباب ومنع الحمل وداء باركنسون.

_ انخفاض حساسية عصب القرنية الناجم عن استخدام العدسات اللاصقة، أو تلف العصب أو جراحة العين بالليزر، على الرغم من أن أعراض جفاف العين المرتبطة بهذا الإجراء الطبي عادةً ما تكون مؤقتة

_ ارتفاع جفاف العين الذي يحدث انسداد للغشاء الزيتي الذي تنتجه الغدد الصغيرة الموجودة على حافة جفنيك، ويشيع انسداد غدد ميبوميان أكثر لدى المصابين بالعدّ الوردي أو اضطرابات الجلد الأخرى.

_ التهاب الجفن الخلفي (خلل في غدة ميبوميان).

_ قلة الرمش بالعين، والتي تحدث عادةً مع أمراض معينة، مثل : مرض باركنسون، أو عند التركيز أثناء أنشطة معينة، مثل : القراءة أو القيادة أو العمل على الكمبيوتر.

_ مشاكل الجفن، مثل: انقلاب الجفن للخارج (الشتر الخارجي) وانقلاب الجفن للداخل (الشتر الداخلي).

_ حساسية العين.

_ المواد الحافظة في قطرات العين الموضعية.

_ الرياح أو الدخان أو الهواء الجاف.

_ نقص فيتامين A

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