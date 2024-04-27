ريلمي تطلق رسميًا نسخة 5G من هاتف Realme C65

أطلقت شركة "Realme" ريلمي الصينية إصدارًا جديدًا من هاتفها المميز Realme C65 يدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G إلى جانب عدد من المواصفات الكبيرة.

وجاء هاتف ريلمي Realme C65 5G بشاشة عالية الدقة من نوع LCD قياس 6.67 بوصة، تدعم معدل التحديث 120 هرتز في الثانية، مع سطوع يبلغ 625 شمعة في المتر المربع، ودعم تقنية Rainwater Smart Touch.

ويقدم هاتف ريلمي Realme C65 5G كاميرا خلفية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C65 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن بقوة 15 وات، مع تصنيف IP54 ومنفذ شحن USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويعمل هاتف ريلمي Realme C65 5G بمعالج من نوع بنظام Dimensity 6300، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

ويتميز الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 14 مع Realme UI 5.0، مع وعد Realme بسنتين من ترقيات نظام التشغيل Android وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.