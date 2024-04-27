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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تتحول لقارب.. BYD تطلق سيارة مميزة يمكنها السباحة

سيارة BYD
سيارة BYD

تقدم شركة BYD مفاجأة جديدة في عالم السيارات بإطلاق سيارتها الجديدة Yangwang U8، والتي تعتبر حلاً متعدد الاستخدامات وصديقة للبيئة.

 

سيارة BYD يمكنها الطفو على الماء 

تعتبر النسخة القادمة U8 Premium Edition مثالية لمواجهة الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الفيضانات المفاجئة، حيث تتميز بقدرتها على السباحة والطفو على المياه. 

عند تعرضها للفيضانات، تستجيب السيارة برفع نظام التعليق وإيقاف تشغيل المحرك، وتحويل نظام التكييف إلى وضعية إعادة التدوير لمدة تصل إلى 30 دقيقة. 

ولكن لا تقتصر مهاراتها على الطفو فقط، بل يمكنها أيضًا القيادة على الأرض بسرعة تصل إلى 1.8 ميل في الساعة والتنقل حول العوائق بسهولة.

ولكن الجديد ليس فقط في قدرتها على الإبحار في المياه، بل في تقنيتها الهجينة الفريدة. 

تجمع U8 بين نظام الدفع الكهربائي ومحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني، مما يعزز قدرتها ويمنحها مدى يصل إلى 621 ميلاً وقوة تصل إلى 1200 حصان، مما يجعلها منافسة للسيارات الفاخرة مثل مرسيدس بنز G-Wagen ورينج روفر.

على الرغم من أن BYD ليست الشركة الوحيدة التي تفكر في صنع سيارة قادرة على السفر عبر الماء، إلا أن U8 تبرز بتصميمها الفريد وقدراتها المذهلة، مما يجعلها خيارًا مثيرًا في عالم السيارات الكهربائية المتقدمة.

سيارة BYD YangWang U8 سيارة صينية السيارات الكهربائية

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