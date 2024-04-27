وقعت من على الخيل.. أحمد عبد الوهاب يكشف مواقف الاكشن في الحشاشين| فيديو

قال الفنان أحمد عبد الوهاب إن ممارسته لركوب الخيل قبل مسلسل الحشاشين كانت محدودة، ولا تصل لدرجة خوض المعارك واستخدام السيوف أثناء ركوبها، واكتشف خلال التدريبات أن ركوب الخيل أصعب مما يتخيل.

وتابع الفنان أحمد عبد الوهاب ، خلال لقائه لبرنامج " معكم منى الشاذلي " ، والمذاع على فضائية " اون " ، أنه في أحد المشاهد رجلي نزلت من الركاب، وحاولت أشد اللجام لكن الحصان طلع ندل ووقعت".

وأوضح أن ممارسته لركوب الخيل قبل مسلسل الحشاشين كانت محدودة، ولا تصل لدرجة خوض المعارك واستخدام السيوف أثناء ركوبها.

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