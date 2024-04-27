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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

موجة حر تضرب مصر
موجة حر تضرب مصر

نقل موقع "جلوبال" عن خبراء في الأرصاد الجوية تحذيرهم من موجة حر شديدة تضرب مصر، وفيضانات بمناطق متفرقة في العالم بينها سوريا.

وأشار الموقع إلى أن التغير المناخي ليس مجرد أخبار ننقلها ولا مجرّد تحذيرات تطلقها المنظمات المهتمة بالبيئة، بل خطر حقيقي يتربص بالكوكب.

موجة حر تضرب مصر 

ونقل الموقع عن المتنبئ الجوي شادي جاويش: "حالة التغير المناخي تسود المنطقة ككل حاليا، ودرجات الحرارة تعد قياسية بالنسبة لشهر أبريل، إذ سجلت في القاهرة درجة 40 درجة مئوية، وفي تركيا 39 درجة مئوية، وذلك نتيجة امتداد كتلة هوائية حارة من الجنوب وصلت حتى جنوب البحر الأسود".

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تحذير من فيضانات في سوريا 

وفي سوريا، حذرت الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.

وقال جاويش: "بعد مرور الكتلة الهوائية الحارة، فإن مرور أي كتلة هوائية باردة ستؤدي إلى حالة عدم استقرار شديدة وتنتج عنها هطولات مطرية غزيرة مع تساقط حبات البرد، وهو ما سنشهده منتصف الأسبوع".

ولفت إلى أن تحديد المناطق التي ستشهد الحالة الجوية غير المستقرة والأكثر تأثرا بحسب الخرائط الجوية الآن هي ريف دمشق، السويداء، دير الزور، البوكمال، منطقة الجزيرة.

الأرصاد الجوية موجة حر مصر سوريا التغير المناخي

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