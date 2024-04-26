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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سيول وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين

سيول
سيول

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك أمطار تؤثر على البلاد، وأن الأمطار اليوم خفيفة على مدن القناة والوجه البحري، وأن الأمطار تصل القاهرة. 

 

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وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الأمطار لن تؤثر على أي أعمال أنشطة يومية، ولكن المحافظات الموجودة في جنوب البلاد ستكون الأمطار متوسطة ورعدية.  

ولفتت إلى أن الأمطار قد تسل لـ سيول بجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الاحمر، وأن هذه الأمطار مستمرة لغدًا السبت، ولذلك على الجميع توخي الحذر من حالة التقلبات الجوية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر بحسب الأرصاد:

القاهرة 29 17
العاصمة الإدارية 30 16
6 أكتوبر 30 16
بنهــــا 29 17 
دمنهور 29 16
وادى النطرون 28 16
كفر الشيخ 27 16
المنصورة 29 17 
الزقازيق 29 17 
شبين الكوم 28 16
طنطا 27 16
دمياط 24 18 
بورسعيد 25 20
الإسماعيلية 30 18
السويس 28 18
العريش 24 16
رفح 23 17
رأس سدر 33 22
نخل 28 14 
كاترين 24 12
الطور 32 21
طابا 36 20
شرم الشيخ 36 25
الإسكندرية 23 16
العلمين 22 15
مطروح 21 14
السلوم 20 13
سيوة 25 16
رأس غارب 33 22
الغردقة 34 22
سفاجا 34 23
مرسى علم 35 25
الشلاتين 32 25
حلايب 28 24
أبو رماد 28 24 
رأس حدربة 30 25
الفيوم 31 18
بني سويف 32 18
المنيا 33 19
أسيوط 32 20
سوهاج 34 22
قنا 38 24 
الأقصر 38 24
أسوان 39 25
الوادي الجديد 36 23
أبوسمبل 40 26

 

الأرصاد الأرصاد الجوية امطار الامطار سيول

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