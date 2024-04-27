بنك مصر يقدم أفضل سعر لشراء الدينار الكويتي

تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري علي مدار الأسبوع الماضي، في البنوك العاملة في مصر بقيمة 1.50 جنيه.

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم السبت 27 أبريل 2024 في أبرز البنوك في مصر.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:152.69 جنيه

سعر البيع: 156.59 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنك الأهلي القطري QNB

سعر الشراء:155.32 جنيه

سعر البيع: 155.78 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء:155.42 جنيه

سعر البيع: 155.88 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنك المركزي

سعر الشراء:155.17 جنيه

سعر البيع: 155.84 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء:155.75 جنيه

سعر البيع: 155.78 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك مصر

سعر الشراء:155.47 جنيه

سعر البيع: 155.78 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:150.72جنيه

سعر البيع :155.78 جنيه

أفضل سعر لتشتري منه الدينار الكويتي

يقدّم بنك مصر أفضل سعر لتشتري منه الدينار الكويتي اليوم مسجلا 155.78 جنيه للشراء.

وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب وذلك للقضاء علي السوق الموازية وتوحيد سعر العملات الأجنبية فضلا عن كبح موجات التضخم.