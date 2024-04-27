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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ سهيلة الصعيدى لفوزها ببطولة مراكش الدولية لألعاب القوى

سهيلة الصعيدي
سهيلة الصعيدي

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اللاعبة " سهيلة طه الصعيدى " لفوزها بالميدالية البرونزية فى بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى البارالمبي خلال الفترة من 21الى 29 أبريل الجارى بدولة المغرب، والتي  شهدت منافسة قوية بمشاركة 54 دولة لحرصهم على التأهيل لبارالمبياد باريس.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مصر تسعى لتحقيق مراكز متقدمة لأبنائها في كافة المجالات وعلي الصعيد الرياضي، خاصة قبل بطولة العالم باليابان والتي تمثل المرحلة النهائية للتأهيل إلى دورة الألعاب البارالمبية، وزيادة قاعدة اللاعبين الممارسين من متحدى الإعاقة، في ظل اهتمام  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بذوى الهمم.

 

أشار إلى أن بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى البارالمبي تعد واحدة من أقوى البطولات المدرجة بأجندة اللجنة البارالمبية الدولية للتأهيل لدورة باريس 2024، مؤكداً  اهتمام ورعاية محافظة كفر الشيخ لأبنائها المتميزين في كافة المجالات والمتفوقين رياضياً دعماً للشباب وتعزيز قدراتهم الرياضية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن منتخب مصر لألعاب القوى في بطولة مراكش الدولية، بقائمة تضم 6 لاعبين من بينهم 5 لاعبين ولاعبة واحدة، في مسابقات العدو والرمي والوثب، وهم: كريم محمود لاعب العدو في مسابقاتي 100متر و200متر فئة T44، ومحمد كمال لاعب القرص في فئة F37، عبد الرحمن يوسف لاعب الوثب الطويل فئة T46، وجمعة محمد لاعب القرص فئة F56، مصطفى فتح الله لاعب العدو في مسابقة 200 متر فئة T37، وسهيلة طه الصعيدى لاعبة القرص فئة F57.

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الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الألعاب البارالمبية البرونزية

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