حماس تعلن تسلمها رد إسرائيل بشأن محادثات وقف النار في غزة

قال خليل الحية، نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، السبت، إن الحركة تسلمت الرد الإسرائيلي على موقفها الذي سلمته للوسطاء المصريين والقطريين في 13 أبريل، بخصوص محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن الحركة في بيان أنها ستدرس "هذا المقترح" وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها.

وفي إطار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية يوم الجمعة أن مسؤولا كبيرا في الحكومة اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى مشددا على أنه يضع الكثير من العقبات دونه.

وقالت مصادر إن هناك تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، فيما أبلغت تل أبيب القاهرة بأنها "جادة" في اعتزامها الهجوم على رفح وأن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة قبل الهجوم.