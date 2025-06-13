صورة تتحول لعاصفة انتقادات.. قصة الهجوم على لينا الطهطاوي

شاركت الإعلامية لينا الطهطاوي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل إنستجرام، صورة تجمعها بابنها من أول رحلة سفر يخوضانها معا.

وظهرت الطهطاوي، وهي بجانبه داخل الطائرة وعلقت بكلمات مؤثرة: "قلبي مش مصدق إنك جانبي مش جوايا".

الصورة حملت جانب أمومي مليئ بالعاطفة، ولكن سرعان ما تحولت إلى محور جدل بين المتابعين، وبينما عبر كثيرون عن إعجابهم بلحظة الأمومة الصادقة وسعادتها بوجود طفلها إلى جوارها، كان للبعض رأي آخر.



أحد التعليقات، أثار موجة من الانتقادات بعد أن كتبت إحدى المتابعات تعليقًا اعتبره كثيرون غير لائق: “ومشغله التابلت عشان تجبيله توحد من أولها!”