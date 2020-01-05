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محافظات

ست بـ 100 راجل .. آمنة سيدة سكندرية اقتحمت عالم قيادة "التمناية" للإنفاق على أسرتها

الأحد 05/يناير/2020 - 08:03 ص
آمنة
آمنة
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أحمد عبد العزيز
مهن كثيرة كانت لسنوات طويلة قاصرة على الرجال فقط، نظرا لصعوبتها والمشاق التي تتخللها، ومن بين تلك المهن مهنة قيادة سيارات الأجرة، والتي قررت "آمنة حسن نور"، السيدة الخمسينية بالإسكندرية أن تكون إحدى رائدتها وممتهنيها للتمكن من مساعدة زوجها على ظروف المعيشة الصعبة.

السيدة السكندرية التي تبلغ من العمر 54 عاما، تخرج من منزلها كل يوم مستقله سيارتها الأجرة "التمناية"، لنقل الركاب خلال شارع النصر الرئيسي، بمنطقة سموحة شرقي المدينة.

"انا بحب شغلي، وشايفه أن أي شغل شريف مش عيب"، هكذا بدأت السيدة حديثها معنا مشيرة إلى أنها من خلال عملها تلقى تقديرا كبيرا من الرجال السائقين والزبائن وعرفت بينهم بأسم "أم يوسف"، وهو ابنها الأكبر.

وتضيف السيدة، أعمل  سائقة منذ نحو 13 عاما، صيفا أعمل على الخطوط القصيرة حيث أنزل من منزلي كل يوم في السادسة صباحا واستلم دوري بينما شتاءا ومع موسم المدارس فأن عملي يعتمد على إيصال الطلاب من منازلهم لمدارسهم مقابل أجر شهري.

وتشير السيدة إلى أنها تعمل على مدار 14 ساعة يوميا، ما بين إيصال التلاميذ من وإلى منازلهم وكذلك إستلام أدوار لركاب آخرين.

وأضافت:"انا فخورة جدا بعملي وكذلك أبنائي الثلاث والذين تمكنت من أن أصل بهم ليحصلوا على مؤهلات عليا ومش حسيب الشغلانة دي لأني بحبها".
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