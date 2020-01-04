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أخبار البلد

خالد الجندي: حياة الإنسان كلها تنحصر في هذه الآية

السبت 04/يناير/2020 - 08:16 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان الكيّس هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، مشيرًا إلى أن تذكر الموت يدعو إلى تنشيط الهمة والثقة في الله والاستعداد للمرحلة الأخرى من الحياة التي سنعيشها.

وأضاف «الجندي» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أنه يجب أن نتدرب على التدرج في العبادة من مرحلة إلى مرحلة، مستشهدًا بالآية القرآنية التي اختصرت كل ألوان العبادة، في سورة الفاتحة: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ».

وأوضح أن قصة الحياة متمثلة في قول الله تعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»، مضيفًا: «لو كنت فاهم إن حياتك فيها حاجة غير الحاجتين دول، فإنت غلطان».

وأشار إلى أن العمل والإنتاج داخل ضمن الاستعانة، فلا بد من الاستعانة بالعمل حتى تتقوى وتتمتع بحياتك وتؤدي دورك الحضاري، ولأنك ستُسأل عنه يوم القيامة بين يد الله سبحانه وتعالى.

وواصل الشيخ خالد الجندي: إن الإنسان يجب أن ينظر إلى الموت على أنه مرحلة انتقالية ضرورية حتمية سيمر عليها كل كائن حي.


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