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مرأة

في عيد ميلادها.. كيف تغير شكل هنا الزاهد بعد تجميل أنفها

الأحد 05/يناير/2020 - 02:30 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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رشا عوني
تحتفل اليوم الفنانة الشابة هنا الزاهد بعيد ميلادها الـ 26، فهي من مواليد 5 يناير 1994.

في اللقاء الأخير للفنانة هنا الزاهد مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، اعترفت هنا الزاهد بقيامها بعملية تجميل في أنفها قبل زفافها بفترة قصيرة .

الصور التي كانت تنشرها هنا الزاهد على حسابها الخاص على أنستجرام جعلت متابعيها يطرحون عليها سؤال حول تغيير شكلها وعن قيامها بعملية تجميل نظرًا للاختلاف الواضح في شكلها في السنوات الماضية، وبين شكلها الحالي وقبل زفافها بفترة قصيرة.

لم تجب هنا الزاهد عن استفسارات الجمهور، وانتظرت حتى أول ظهور إعلامي لها بعد زواجها وأعلنت أنها أجرت عملية تجميل في أنفها خارج مصر، ولم تذكر البلد التي أجرت بها العملية .

وكشفت هنا الزاهد خلال ظهورها الأخير عن سبب قيامها بعملية تجميل، وأكدت أنها كانت تعاني من عظمة بارزة في أنفها فقررت أن تجري عملية تجميل كي تحسن شكل الأنف.
في عيد ميلادها.. كيف تغير شكل هنا الزاهد بعد تجميل أنفها
في عيد ميلادها.. كيف تغير شكل هنا الزاهد بعد تجميل أنفها
في عيد ميلادها.. كيف تغير شكل هنا الزاهد بعد تجميل أنفها
في عيد ميلادها.. كيف تغير شكل هنا الزاهد بعد تجميل أنفها
في عيد ميلادها.. كيف تغير شكل هنا الزاهد بعد تجميل أنفها
في عيد ميلادها.. كيف تغير شكل هنا الزاهد بعد تجميل أنفها
في عيد ميلادها.. كيف تغير شكل هنا الزاهد بعد تجميل أنفها
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