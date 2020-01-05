البث المباشر باللغات الأجنبية.. أحدث خدمات مركز الأزهر للفتوى في 2020

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خدمة جديدة من ضمن خدماته الجليلة في نشر الأفكار والفتاوى الصحيحة.



ويقدمُ مركزُ الأزهرِ العالمي للفتوىٰ الإلكترونية ابتداءً من غدٍ الاثنين الموافق السادس من يناير، خدمةً جديدةً لمتابِعيه، وهي خدمة البث المباشر باللغات الأجنبية علىٰ صفحته الرسمية علىٰ موقع التواصل الاجتماعي facebook.



ويجيب في هذا البث أعضاءُ المركز عن أسئلة متابعيه بثلاث لغات: (الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية) كمرحلةٍ أولىٰ، وسيكون موعد البث الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية ظهرًا.



جديرٌ بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية يضم قسمًا للفتاوىٰ باللغات المذكورة، وجاري ضم لغات أخرىٰ له؛ لتصل رسالةُ المركزِ إلىٰ جميع أنحاء العالم.