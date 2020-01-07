ساديو ماني.. من أكاديمية محلية بالسنغال للتتويج بأفضل لاعب أفريقي 2019

مسيرته:







سجّل أول هدف له في المباراة التي جمعت بين ساوثهامبتون و سندرلاند والتي انتهت بنتيجة 8–0 في 18 أكتوبر من نفس العام. على الرغم من أن هذا الهدف احتسب كهدفٍ عكسي على اللاعب باتريك فان انهولت ،وسجل ماني في ثلاث مباريات متتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي وأرسنال



وأثناء آخر مباراة لساوثهامبتون في الدوري على أرضهم، سجل ماني هاتريك خلال دقيقتين و56 ثانية أمام أستون فيلا والتي انتهت بنتيجة 6–1 ليضع بذلك اسمه ضمن النجوم الذين حطموا أرقامًا قياسية في الدوري الإنجليزي باعتباره سجل أسرع هاتريك في تاريخه، وقد كان هذا الرقم قد بقى ثابتًا منذ 1994 باسم اللاعب روبي فاولر الذي سجل ثلاثية أمام أرسنال خلال 4 دقائق و33 ثانية. أنهى ماني الموسم بتسجيله 10 أهداف خلال 32 مباراة في مختلف المسابقات.



موسم 2016–2017، انضم ماني إلى نادي ليفربول مقابل 34 مليون جنيه إسترليني في عقد مدته خمس سنوات، إنتقاله بهذا السعر جعل منه أغلى صفقة انتقال لاعب أفريقي في التاريخ في ذلك الوقت، شارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز، وسجل الهدف الرابع في مباراة الفوز 4–3 خارج ملعبه ضد أرسنال.



في 2017، تم اختيار ماني في فريق الموسم للدوري الإنجليزي لهذا العام بعد تسجيله 13 هدف في أول موسم له مع ليفربول، وعلى الرغم من غيابه عن الجزء الأخير من الموسم بسبب الإصابة، حصل ماني على جائزة أفضل لاعب في ليفربول في 9 مايو 2017.



موسم 2017–2018، في المباراة الأولى من الموسم الجديد، سجل ماني هدف ليفربول الاول في هذا الموسم بمباراة التعادل 3–3 أمام واتفورد، وتم اختياره كلاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله هدف في كل من مباريات الريدز الثلاث في أغسطس.



وبعدها حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الشوط الأول من الخسارة 5–0 أمام مانشستر سيتي بعد رفعه لقدمه و اصطدامه بحارس السيتي إيدرسون، مما أدى إلى إيقافه لثلاث مباريات. شكلت ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو وفيليبي كوتينيو رباعي هجومي مرعب أطلق عليهم اسم "فاب فور" و"فاب ثري" بعد انتقال الأخير إلى برشلونة في منتصف الموسم.



في 2018، سجل ماني أول هاتريك له مع ليفربول في مباراة الفوز 5–0 على نادي بورتو في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2017–2018، مع هدفه في مباراة الفوز 3–0 أمام بورنموث في 14 أبريل، تفوق على رقم ديمبا با الذي سجل 43 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح أكثر لاعب سنغالي سجل أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.



في 26 مايو، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ضد ريال مدريد، سجل ماني هدف التعادل لليفربول في مباراة الهزيمة 3–1. وبذلك، أصبح أول لاعب سنغالي يسجل في نهائي دوري الأبطال. كما كان هدفه في النهائي هو العاشر له في الموسم ليصبح ليفربول هو أول فريق في التاريخ يسجل ثلاثة من لاعبيه 10 أهداف في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا. حيث حقق ماني هذا الإنجاز إلى جانب زميليه المهاجمين محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.



في 2018، جدد ماني عقده مع ليفربول، ووصل لهدفه رقم 50 مع ليفربول، كما جعلته أهدافه يصبح خامس لاعب في ليفربول يسجل في ست مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مايكل أوين وفرناندو توريس ولويس سواريز ومحمد صلاح. بعد ثلاثة أيام، سجل هدفين آخرين في مباراة الفوز 3–1 على بايرن ميونخ ليساعد ليفربول على التأهل إلى دور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.



وبقيامه بذلك، أصبح الهداف التاريخي للنادي في مباريات خارج الديار في المسابقة برصيد سبعة أهداف. خلال مباراة ليفربول التالية، حطم رقمًا قياسيًا آخر ليصبح أكثر لاعب سنغالي يسجل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل هدفه السابع عشر في الموسم في مباراة الفوز 2–1 على فولهام. في 20 أبريل، كان واحدًا من ستة لاعبين تم ترشيحهم لجائزة لاعب العام في إنجلترا إلى جانب زميله فيرجيل فان ديك، تم اختياره أيضًا في فريق الموسم للدوري الإنجليزي لهذا العام إلى جانب زملائه في ليفربول ترنت ألكساندر–أرنولد، وأندرو روبرتسون وفان ديك.



في آخر جولة من الدوري، سجل ماني هدفين في مباراة الفوز 2–0 على وولفرهامبتون واندررز، جعلته يحصل على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدف في الموسم بالمناصفة مع زميله في الفريق محمد صلاح ومهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ.



في 1 يونيو، تسبب ماني بضربة جزاء مبكرة لصالح ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ضد توتنهام هوتسبير، بعد 24 ثانية فقط من انطلاق المباراة؛ ليسددها صلاح بعد ذلك ويفتتح التسجيل. فاز ليفربول في النهائي بنتيجة 2–0 ليحقق لقب دوري أبطال أوروبا 2018–19.



في 14 أغسطس 2019، سجل ماني هدفين في كأس السوبر الأوروبي 2019 ضد تشيلسي في المباراة التي فاز بها ليفربول 5–4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2–2 في الأشواط الأصلية والإضافية، تم اختيار ماني كرجل للمباراة.



أرقامه:.



* موسم 2014-2015، لعب ماني 4 مباريات في الدوري النمساوي مع فريق سالزبورغ وسجل هدفين وقام بصناعة 4 أهداف لزملائه، وشارك في دوري أبطال أوروبا ولكنه لم يسجل أى أهداف، وشارك في كأس النمسا في مباراة وحيدة واستطاع من خلالها تسجيل هدف وحيد.



* وبعد انضمامه لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي، شارك في 67 مباراة في الدوري الإنجليزي، استطاع من خلالهم تسجيل 21 هدف وصناعة 9 أهداف لزملائه، وشارك في " الكابيتال وان" في 4 مباريات وسجل من خلالهم 3 أهداف.



* ثم انتقاله إلى فريق ليفربول الإنجليزي، وشارك في 111 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل 56 هدف وقام بصناعة 22 هدف لزملائه، كما شارك في 32 مباراة في دوري أبطال أوروبا وسجل 16 هدف وقام بصناعة 5 أهداف.



* وسجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف في مختلف البطولات الآتية ( كابيتال وان- كأس الأبطال الدولية-كأس أودي-يبورألا ربوسلاك ساك)



* شارك ماني في 62 مباراة مع منتخبه (السنغال) وسجل 18 أهداف وقام بصناعة 13 أهداف لزملائه.



* وصل إجمالي أهدافه إلى 134 هدف مع جميع الفرق المختلفة التي شارك بها ، وقام بصناعة 50 هدف في مختلف الفرق التي شارك بها أيضا.



مسيرته الدولية:.



كان ماني جزءًا من منتخب السنغال تحت 23 سنة المشارك في أولمبياد 2012، وشارك في كل المباريات أثناء تأهلهم من المجموعة الأولى بصفتهم الوصيف بعد بريطانيا العظمى قبل أن يخسروا 4–2 بعد وقت إضافي في الدور ربع النهائي من البطل لاحقًا المكسيك.



وتم استبعاد ماني من تشكيلة المنتخب السنغالي لكأس إفريقيا للأمم لعام 2015 بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق في مباراة فوز ساوثهامبتون 2–0 على أرسنال في 1 يناير 2015، عاد بعد ذلك إلى المنتخب، وشارك في مباراتيهما الأخيرتين ضد جنوب أفريقيا والجزائر في مرحلة المجموعات.



مثّل ماني السنغال في كأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون وسجل الهدف الافتتاحي في مباراتي فوز منتخب بلاده 2–0 أمام تونس وزيمبابوي بعد التعادل السلبي في مباراة ربع النهائي ضد الكاميرون، أضاع ركلة جزاء في ركلات الترجيح حيث تم إقصاء السنغال.



في مايو 2018، تم اختياره ضمن تشكيلة منتخب السنغال المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، وسجل هدف الافتتاح في مباراة التعادل 2–2 ضد اليابان في مرحلة المجموعات.



في 13 يونيو، تم اختيار ماني ضمن تشكيلة منتخب السنغال المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019، في مباراة المجموعات الثالثة في 1 يوليو، سجل ماني ثنائية أمام كينيا في مباراة الفوز 3–0، وفي 5 يوليو، بدور الستة عشر سجل ماني هدف المباراة الوحيد أمام أوغندا وأنهى ماني البطولة كوصيف بعد الخسارة في النهائي 1–0 أمام الجزائر.



إنجازاته وبطولاته:.



- حصل مع فريق سالزبورغ على الدوري النمساوي الممتاز وكأس النمسا في موسم 2013-2014



- حصل على دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ووصيف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي مع فريقه الحالي.



- دخل تشكيلة العام من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأعوام 2015، 2016، 2018



-دخل تشكيلة الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز لعامي 2016–2017، 2018–2019



- حصل على لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس 2017، مارس 2019



-حصل على لاعب العام في ليفربول لعام 2016–2017



- حصل على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018–2019 بعد التساوي مع محمد صلاح في الأهداف برصيد 22 هدف لكل منهما.



- دخل تشكيلة الموسم لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018–2019



- حصل على جائزة أونزي الذهبية موسم 2018–2019



- حصل على المركز الرابع من جائزة فيفبرو لعام 2018

توج السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي بأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، وذلك بعد منافسة قوية مع زميله بالفريق الدولي المصري محمد صلاح ، والجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.ويعد ماني أحد أفضل اللاعبين الحاليين في العالم بعدما ساهم مع ناديه ليفربول في الحصول على العديد من البطولات وتصدر الدوري الإنجليزي هذا العام حتى الآن.ويستعرض صدى البلد كل ما قدمه الدولي السنغالي في مسيرته الكروية بالأرقام:.بدأ ساديو ماني مسيرته في أكاديمية محلية في السنغال، والتي أهلته لبدء مسيرته الإحترافية مع نادي ميتز في 14 يناير 2012، بعد دخوله المباراة كبديل للاعب كيفن دياز في الدقيقة 75 وخسر المباراة بنتيجة 1–0 أمام نادي باستيا في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية. لعب مع نادي ميتز في أول موسم له 19 مباراة، 12 منهم بدأها كأساسي وسجل هدف وحيد أمام نادي غانغون. هبط ميتز في ذلك الموسم إلى الدرجة الوطنية.في 2014، انتقل ماني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الانضمام لساوثهامبتون مقابل 11.8 مليون جنيه استرليني. وكانت أول مباراة له أمام أرسنال والتي انتهت بفوز ساوثهامبتون بنتيجة 2–1 وساهم فيها ماني بتسببه بضربة جزاء والتي أدّت إلى تسجيل الهدف الأول.