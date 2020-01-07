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الدلتا للصلب تكشف سبب انخفاض أسعار الحديد.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:12 م
الحديد
الحديد
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البهى عمرو
قال المحاسب محمود الفقي رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة الدلتا للصلب بشبرا الخيمة، إن الدول المصرية تتقدم بشكل كبير، موضحًا أن المشكلات كانت فى التمويل و الآن تم حلها.

وأوضح المحاسب محمود الفقي، أن هناك خطة موضوع لتطوير إنتاج الصلب، موضحًا أن الإنتاج فى أكتوبر 2020 سيصل لـ 500 ألف طن فى العالم.

وأضاف المحاسب محمود الفقي خلال مداخلة ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن التكنولوجيا الحديثة كان لها دور فى زيادة الإنتاج من الصلب.

وأشار المحاسب محمود الفقي، إلى أن الهدف من التطوير هو هدف اقتصادي صناعي من الدرجة الأولي، مؤكدًا أن مصر تعاني من فجوة فى انتاج البلت بمقدار 3 ملايين طن عجز فى العام، وهو ما يعادل 3 مليار جنيه ثانويًا.

وأكد المحاسب محمود الفقي، أن الصناعة هى قاطرة التنمية فى أى دولة، موضحًا أن الصين وألمانيا، الصناعة لديها تأتى فى المرتبة الأولى، أن هناك تحدى كبير يوجه الصناعة ولذلك نؤكد أن التطوير يحتاج متابعة وإرادة.

وكشف، المحاسب محمود الفقي، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا فى أسعار الحديد، موضحًا أن هذه الانخفاض ناتج عن توافر كميات كبيرة من الحديد، مشيرًا إلى أن مصر قامت فى هذا العام بإنتاج 12 مليون طن حديد تسليح.
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