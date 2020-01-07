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رياضة

رسميًا .. الاتحاد المصري لكرة القدم يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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أحمد هاني
توج الاتحاد المصري لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد في القارة السمراء لعام 2019، التي أقيمت بالغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على هامش جوائز الأفضل في إفريقيا.

وتولى النجم الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و 2005 و2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.

وتم نقل فعاليات الحفل على الهواء مباشرة على الهواء بواسطة أكثر من 150 قناة عالمية، ويتابع الحفل الآن نحو 1.2 مليار شخص حول العالم، وسط حالة من المتابعة من قبل عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم.

وجاءت باقي الجوائز التي تم الإعلان عنها اليوم هي أفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل رئيس نادي وأفضل فريق وأفضل منتخب.
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