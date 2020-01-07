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رياضة

رغم استقالته.. هاني أبو ريدة يتسلم جائزة أفضل اتحاد كرة في أفريقيا عام 2019

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:15 م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
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عمرو ابوبكر - حسام الحارتي
حصد المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، جائزة أفضل رئيس اتحاد كرة قدم أهلي داخل قارة إفريقيا، وتسلم جائزته خلال حفل جوائز الأفضل داخل قارة إفريقيا، والمقام في سهل حشيش في الغردقة.

وقاد أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الماضية، والتي نجح خلالها كرئيس للإتحاد في تننظيم أفضل بطولة للأمم الأفريقية ٢٠١٩، التي احتضنتها مصر هذا الصيف.

وكان أبو ريدة تسلم جائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا عام ٢٠١٧، بعد الوصول إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٧ بالجابون، في أول مشاركة للفراعنة في البطولة القارية الأهم، بعد غياب دام ٣ نسخ متتالية، ونجحوا خلالها في الوصول للمباراة النهائية، قبل أن يحققوا الطفرة الأهم بالوصول لنهائيات كأس العالم بروسيا بعد غياب دام أكثر من ٢٨ عاما.

ويحضر حفل الافضل في إفريقيا أهم نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد ضخم من النجوم والأساطير.

وحصلت شركة بيك الباتروس على حقوق استضافة الحفل، فيما تتولى شركة "استادات القابضة" عملية التنظيم والإنتاج التليفزيوني للحفل لجميع دول العالم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
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