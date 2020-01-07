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رياضة

رسميًا .. رئيس نادي مازيمبي يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2019

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:14 م
رئيس نادي مازيمبي
رئيس نادي مازيمبي
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أحمد هاني
توج مويس كاتومبي تشابوي رئيس نادي مازيمبي بالجائزة الأفضل افريقيا لناديه خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بمدينة الغردقة.

وكان النجم الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و 2005 و2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.

وتم نقل فعاليات الحفل على الهواء مباشرة على الهواء بواسطة أكثر من 150 قناة عالمية.

ويتابع الحفل الآن نحو 1.2 مليار شخص حول العالم، وسط حالة من المتابعة من قبل عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم.

وجاءت باقي الجوائز التي تم الإعلان عنها اليوم هي أفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل رئيس نادي وأفضل فريق وأفضل منتخب.
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