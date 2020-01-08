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تكنولوجيا

تسريبات تكشف شكل iPhone 9 قبل إطلاقه

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشر موقع فون آرينا التقني مجموعة من الصور المسربة التى تكشف الشكل النهائي لهاتف أبل المنتظر طرحه قريبًا وهو iPhone 9، والذى يأتى بنفس الشكل التقليدى لهواتف آيفون ولكن بتحسينات طفيفة.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، بحسب آخر التسريبات سيظهر iPhone 9 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع قارئ لبصمة الوجه، وبدون زر الـ home الرئيسى، بالإضافة للمعالج القوى A13 الأحدث من أبل، وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت.

وليس هذا فقط، بل سيصدر الهاتف فى 3 نسخ وهى 64 و 128 و256 جيجابايت، وسيبدأ سعره من 399 دولارا ، وبدون ميزة 3D Touch.

وتأمل أبل فى بيع 30 مليون نسخة من الهاتف الذي سيتوافر بألوان الرمادي والسيلفر والأحمر، أما هاتف iPhone SE 2 سيقدم من جديد فى عام 2022 حيث تطمح أبل فى بيع 40 مليون نسخة منه.

ومن المفترض أن تتضح حقيقة تلك التقارير بحلول شهر فبراير حيث ميعاد طرح هاتف أبل الجديد، والذى سيكون بسعر تنافسى، لحين شهر سبتمبر وإصدار الـ flagship الرئيسى iphone 12.
تسريبات تكشف شكل iPhone 9 قبل إطلاقه
تسريبات تكشف شكل iPhone 9 قبل إطلاقه
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