بعد قصف قاعدة عين الأسد بالعراق.. ترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومي

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي، ويتابع الخطوة الإيرانية المتمثلة في قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، وفقًا لخبر عاجل أذاعته قناة "العربية".





وأعلن منذ قليل الحرس الثوري الإيراني باطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق.





وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.





أكدت وسائل إعلام إيرانية، سقوط صواريخ، على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق.





وأفادت قناة "الغد"، بسقوط 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد التي تستضيف القوات الأمريكية، في محافظة الأنبار بالعراق.





تزامن ذلك، مع تأكيد شهود عيان، وقوع انفجارات في أربيل.





وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة.



