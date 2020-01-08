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فن

جورج وسوف يحيى حفلا غنائيا في قطر.. 10 يناير

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:02 م
جورج وسوف
جورج وسوف
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شيرى نبيل
يستعد الفنان جورج وسوف لإحياء حفل غنائي، يوم 10 يناير الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في العاصمة القطرية "الدوحة".

ونشر وسوف "بوستر" دعائيا للحفل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "للمرة الأولى في قطر، حفلة استثنائية .. بانتظاركم في فندق لا سيجال، الدوحة في 10 فبراير 2020".

وأحيا الفنان جورج وسوف حفلا غنائيا يوم 25 ديسمبر الماضي، في مدينة اللاذقية في سوريا، احتفالا بأعياد رأس السنة.

يذكر أن الفنان جورج وسوف طرح مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام".
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