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رياضة

تليفونات بني سويف يضم لاعب الألومنيوم السابق

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:56 م
أحمد حسن سامبا
أحمد حسن " سامبا "
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كتب: رباب الهوارى
نجح مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف في إتمام التعاقد مع اللاعب أحمد حسن " سامبا " لاعب فريق الألومنيوم والفيوم السابق ،لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

ووقع سامبا علي عقود انضمامه لصفوف فريق التليفونات لمدة موسمين ونصف في حضور أبوالعينين شحاتة المدير الفنى للفريق ،وأحمد سعد تمساح المشرف علي الفريق وإدارى الفريق .

ونجح مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف في إتمام التعاقد مع أبو العينين شحاتة لقيادة الفريق فنيا ضمن منافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد خلفا لأحمد شعبان .

وانهي فريق تليفونات بني سويف منافسات الدور الأول بمجموعة الصعيد بالمركز الخامس برصيد 16 نقطة.
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