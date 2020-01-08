تليفونات بني سويف يضم لاعب الألومنيوم السابق

نجح مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف في إتمام التعاقد مع اللاعب أحمد حسن " سامبا " لاعب فريق الألومنيوم والفيوم السابق ،لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





ووقع سامبا علي عقود انضمامه لصفوف فريق التليفونات لمدة موسمين ونصف في حضور أبوالعينين شحاتة المدير الفنى للفريق ،وأحمد سعد تمساح المشرف علي الفريق وإدارى الفريق .





ونجح مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف في إتمام التعاقد مع أبو العينين شحاتة لقيادة الفريق فنيا ضمن منافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد خلفا لأحمد شعبان .



