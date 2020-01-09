تحذير من كارثة مدمرة في أستراليا

تأججت حرائق الغابات في جنوب أستراليا، اليوم الخميس، وسط موجة حر تنذر بتفاقم الأزمة فيما حذر المسؤولون من أن بعض المناطق قد تكون "لا تزال في بداية" الكارثة المدمرة.



وتوجه الجنود إلى منازل المواطنين ونصحوهم بمغادرة بلدة بارندانا بجنوب أستراليا في جزيرة كانغارو بعد أن اجتاح حريق ضخم المنطقة فيما ارتفعت الحرارة إلى 38 درجة مئوية؛ بحسب وكالة "فرانس برس".



وفي ولاية فكتوريا المجاورة مدد المسؤولون "حال الكارثة" لـ48 ساعة إضافية قبيل ارتفاع متوقع لدرجات الحرارة الجمعة، ما ينذر بحرائق كبيرة.



وقال مفوض إدارة الإطفاء في الولاية أندرو كريسب "نواجه وضعًا خطيرًا جدًا في الساعة الـ 12 و24 و36 ساعة القادمة".



وأودت حرائق الغابات الكارثية بأكثر من 26 شخصًا ودمرت أكثر من 2000 منزل واتت على نحو 8 ملايين هكتار (80 ألف كيلومتر مربع) من الأراضي، وهي مساحة توازي مساحة جزيرة إيرلندا.



ويقول العلماء إن الحرائق التي يؤججها الجفاف، يغذيها التغير المناخي الذي بدوره يفاقم موسم الحرائق.



ودعا رئيس حكومة ولاية فكتوريا دانيال اندروز المواطنين إلى الاستعداد لمواجهة المزيد من الدمار في الأزمة المستمرة منذ أشهر.

وقال "لسنا سوى في بداية ما سيكون صيفًا صعبًا جدًا".



ورغم انخفاض دراجات الحرارة وتساقط المطر في بعض المناطق المتضررة بالحرائق هذا الأسبوع، لا يزال 150 حريقًا يشتعل في ولايتي نيو ساوث ويلز وفكتوريا، الأكثر اكتظاظًا في القارة الشاسعة.



وتواجه بعض المساحات في ولاية فكتوريا الجمعة خطر اندلاع حرائق "شديدة" فيما يتوقع أن تشهد بعض المناطق ظروفًا مناخية "قاسية".

في بعض المناطق التي اتت عليها النيران، يقوم الأهالي بإعادة بناء منازلهم والعودة لحياتهم الطبيعية في عملية يتوقع أن تستغرق سنوات.



وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز ، اليوم الخميس، تخصيص 1,2 مليار دولار أسترالي (680 مليون دولار أميركي) لأعمال البنية التحتية في المناطق المدمرة، ويضاف هذا إلى مبلغ ملياري دولار أسترالي (1,4 مليار دولار أميركي) لصندوق إغاثة مخصص للمجتمعات المتضررة.



وإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرائق باضرار بيئية واسعة.



وقدر العلماء في جامعة سيدني أن يكون مليار حيوان قد نفقت في الحرائق، ويشمل هذا الحيوانات الثديية والطيور والزواحف وليس الضفادع والحشرات أو اللافقاريات.



وغطى الدخان السام الناجم عن تلك الحرائق سماء مدن رئيسية في أستراليا مثيرًا مخاوف صحية.



وعبر الدخان مسافة أكثر من 12 ألف كيلومتر إلى البرازيل والأرجنتين، وفق وكالات الأرصاد في البلدين.



سجلت أستراليا في 2019 العام الأكثر حرارة وجفافًا على الإطلاق وبلغ معدل الحرارة القصوى في منتصف ديسمبر 41.9 درجة مئوية.