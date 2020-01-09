سر تأخر وصول جثمان والد إيهاب توفيق إلى مسجد السلام

تأخر وصول جثمان والد الفنان إيهاب توفيق، إلى مسجد السلام بمدينة نصر، لأداء صلاة الجنازة عليه ودفنه، حيث توفي نتيجة اندلاع حريق هائل فى فيلته، صباح اليوم، أسفر عن مصرعه.



ويأتى السبب وراء تأخر وصول الجثمان إلى مسجد السلام بمدينة الوفاء والأمل بمدينة نصر؛ لعدم استخراج تصريح الدفن حتى الآن.



وكانت أسرة الفنان إيهاب توفيق أعلنت أنه سيتم تشييع الجثمان عصر اليوم بمسجد السلام.



وقد اندلع حريق فى فيلا والد إيهاب توفيق صباح اليوم، الخميس، أسفر عن مصرع والده، حيث كشفت المعاينة الأولية أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي فى جهاز المدفأة.



وكان الفنان إيهاب توفيق مع والده فى الفيلا واكتشف فى الصباح الباكر اندلاع حريق هائل فى الطابق العلوى الذى يسكن به والده، وحاول أن ينقذه، إلا أن الوقت لم يسعفه، ولقى مصرعه قبل أن تصل سيارات الإسعاف.



وكان آخر ظهور للفنان إيهاب توفيق مع الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، وردّ خلاله على سخرية البعض من تصوير الكليبات التى طرحت له، حيث قال إن الكليبات القديمة كانت فى وقتها أفضل شيء، مؤكدا أن الفنان الذى كان يصور فيديو كليب كان مميزا.



وأضاف الفنان إيهاب توفيق أن الكليبات التي نشرت مؤخرًا له على السوشيال ميديا حقيقية، معلقًا "ده اللى كان متاح فى الوقت ده".