أخبار الفن| انهيار إيهاب توفيق بجنازة والده .. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:أعلنت أسرة الفنان إيهاب توفيق، عن موعد عزاء والده، الذى توفى اليوم بعد نشوب الحريق في الفيلا بسبب ماس كهربائي بجهاز المدفئة، ليكن يوم الاحد المقبل في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.حالة من الحزن سيطرت على الفنان إيهاب توفيق، وعائلته عقب وصول جثمان والده، إلى مسجد السلام، بجوار الوفاء والامل في مدينة نصر، وذلك بعد تأخر وصوله وقتا طويلا.انتشرت في الساعات الماضية تصريحات صحفية لـ شريف عبد الحليم، نجل المخرج المسرحي الراحل أحمد عبد الحليم، وابن الفنانة عايدة عبد العزيز، تفيد بتدهور حالة الفنانة الصحية وإصابتها بالزهايمر كما أشار إلى تجاهل النقابة لها.طرحت الفنانة أصالة، منذ قليل فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" التي وجهّت من خلالها رسائل غير مباشرة إلى طليقها طارق العريان، كما بكت ضمن أحداث الكليب.وصل منذ دقائق جثمان والد الفنان إيهاب توفيق، للصلاة عليه في مسجد السلام، بجوار الوفاء والامل في مدينة نصر، وذلك بعد تأخر وصوله وقتا طويلا.وجه الفنان احمد الفيشاوى، رسالة لزوجته "ندى الكامل" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".