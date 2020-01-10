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رياضة

سعد سمير يوجه رسالة لـ الطبيب المعالج له في ألمانيا

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:44 م
سعد سمير والطبيب
سعد سمير والطبيب المعالج
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محمد بدران
نشر سعد سمير لاعب النادى الأهلى، صورة جديدة له خلال تواجده فى ألمانيا، بعد خضوعه لجراحة وتر أكيليس إثر إصابته خلال مباراته مع الفريق.

وظهر سعد سمير، خلال تواجده فى ألمانيا برفقة الطبيب المعالج، موجها الشكر له وعلق قائلًا "شكرا للاستاذ والتر العودة الى مصر".

يعود سعد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للقاهرة اليوم الجمعة قادما من ألمانيا، بعد جراحة وتر أكيليس التي خضع لها هناك.

وتعرض سعد سمير للإصابة في مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وينتظم سعد سمير فور عودته للقاهرة في برنامج علاجي وضعه الخبير الألماني فويلر الذي أجرى العملية الجراحية.

وكان سعد سمير قد انتظم في تدريبات العلاج الطبيعى عشرة أيام في ألمانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى.
سعد سمير يوجه رسالة لـ الطبيب المعالج له في ألمانيا
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