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رئيس الصيادين بالبحر الأحمر: الجميع متكاتف بالغردقة لعودة البحارة المفقودين.. فيديو

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد غريب صالح رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، أن الجميع في الغردقة يعمل بشكل كبير على عودة المفقودين وعودتهم إلى أهلهم مؤكدا أن الجميع في حالة تكاتف ويعمل على عودة المفقودين.

وأضاف رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن عدد من البحارة يعملون على البحث بشكل مستمر للبحث عن المفقودي عازمين على عدم الرجوع إلا ومعهم المفقودين.

وتابع غريب صالح أن الأجهزة المعنية، دفعت بعدد من القطع البحرية وطائرة هليكوبتر بالتنسيق مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، للبحث عن المفقودين الأربعة.

وطالب غريب صالح، رئيس جمعية صيادين البحر الأحمر، المسؤولين باستمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين، مناشدا المحافظ بالتدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.

واستجاب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مناشدات الأهالي ، وخصص الجمعة الماضية، طائرة هليوكوبتر، بحثا عن البحارة المفقودين.
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