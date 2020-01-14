الفيصلي الأردني يودع أبطال آسيا مبكرا بعد الخسارة من الكويت الكويتي

خرج الفيصلي من الدور التمهيدى الأول لبطولة دوري أبطال آسيا، بعد خسارته أمام ضيفه فريق الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، على استاد "عمان" الدولي.





وتقدم الفيصلي بالهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق أنس جبارات قبل أن يعادله الكويت في الدقيقة 34 عن طريق يوسف ناصر ليعود الكويت ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 118 عن طريق فهد الهاجري.





وانتقل الفيصلي للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ضمن المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه فرق الأنصار اللبناني والوثبة السوري والسالمية.



