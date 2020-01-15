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تكنولوجيا

تعرف على مواصفات iPhone 9.. بشاشة أكبر من iPhone 8.. مع خاصية Face ID

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أنه حتى قدوم ميعاد إطلاق هاتف iPhone 9 رسميًا، ستظل التسريبات المتضاربة والمتعارضة مع بعضها البعض، بعدما ذكر تسريب جديد أن شاشته ستكون أكبر من شاشة iPhone 8 بقياس 5.4 بوصة.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، كشفت الصور المسربة مسبقًا عن الشكل النهائي لهاتف أبل المنتظر طرحه قريبًا وهو iPhone 9، والذى يأتى بنفس الشكل التقليدى لهواتف آيفون ولكن بتحسينات طفيفة.

ولكن التسريب الجديد ينفى ذلك تمامًا، ويفيد أن iPhone 9 بشاشة قياس أكبر، مع قارئ لبصمة الوجه، بالإضافة للمعالج القوى A13 الأحدث من أبل، وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت.

وليس هذا فقط، بل سيصدر الهاتف فى 3 نسخ وهى 64 و 128 و256 جيجابايت، وسيبدأ سعره من 399 دولارا ، وبدون ميزة 3D Touch.

ومن المفترض أن تتضح حقيقة تلك التقارير بحلول شهر فبراير حيث ميعاد طرح هاتف أبل الجديد، والذى سيكون بسعر تنافسى، لحين شهر سبتمبر وإصدار الـ flagship الرئيسى iphone 12.
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