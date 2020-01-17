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فن

ناهد السباعي تنعى ماجدة الصباحي: كنتي خير صديقة لعائلتي

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:09 ص
ناهد السباعى
ناهد السباعى
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شيرى نبيل
نعت الفنانة ناهد السباعي، الفنانة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا عصر أمس الخميس، عن عمر يناهز ال88 عاما.

نشرت السباعي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام "، صورتين للفنانة الراحلة، أثناء تواجدها في عزاء، كان قد أقيم منذ فترة.

وعلقت كاتبة: "كنتي دائما خير صديقة لعائلتي، ربما روحك ترقد في سلام الآن".

تابعت: " إنّا لله وإنّا إليه راجعون، البقاء لله، تعالى وحده، قال الله تعالى : يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، وقال - سبحانه - أيضا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ".
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