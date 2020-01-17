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أخبار العالم

خامنئي يصف فيلق القدس بـ المنظمة الإنسانية

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:57 ص
المرشد الأعلى في
المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي
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شيماء مصطفى
قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن طهران مرت بأسبوعين استثنائيين شهدا أحداثا مرة، لافتًا إلى أن هذه الأيام تعد نقطة انعطاف تاريخية وليست أياما عادية.

ووصف "خامنئي"، خلال خطبة الجمعة اليوم، أن "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني مقاتلون بلا حدود، ويجب النظر إليهم كمنظمة لها قيم إنسانية على حد قوله.

وكانت آخر خطبة لخامنئي في عام 2012، عندما رد على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي إمامة خامنئي لصلاة الجمعة اليوم في وقت تواجه إيران العديد من الضغوط، بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية في 3 يناير الجاري، ثم قيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى، مما أسفر عن مقتل 176 على متنها.
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