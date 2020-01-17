خامنئي يصف فيلق القدس بـ المنظمة الإنسانية

قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن طهران مرت بأسبوعين استثنائيين شهدا أحداثا مرة، لافتًا إلى أن هذه الأيام تعد نقطة انعطاف تاريخية وليست أياما عادية.





ووصف "خامنئي"، خلال خطبة الجمعة اليوم، أن "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني مقاتلون بلا حدود، ويجب النظر إليهم كمنظمة لها قيم إنسانية على حد قوله.





وكانت آخر خطبة لخامنئي في عام 2012، عندما رد على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.



