د.هلالي عبد الرحمن يكتب: بارفو الكلاب







سنتناول اليوم مرض مؤرقا للكثير و خصوصا لمربى الكلاب – و يعتبر هذا المرض الأكثر شيوعا و المسئول عن اكبر معدل لوفيات الجراء الصغيرة

هو مرض ( البارفو في الكلاب )



و بأذن الله سيتم عرض النقاط التالية :



1 – مرض بارفو الكلاب

2 – أهم وسائل الإصابة بفيروس بارفو الكلاب

3 - الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس بارفو الكلاب

4 - خطوات تشخيص فيروس بارفو الكلاب

5 - هل هناك فرصة انتقال فيروس البارفو للإنسان

6 - العلاج المناسب لفيروس البارفو

7 – كيفية تطهير مكان الكلب المصاب

8 – كيفية الوقاية من فيروس بارفو الكلاب



س : ما هو مرض بارفو الكلاب ؟

ج - مرض البارفو هو مرض جديد نسبياَ ، ظهر في عام 1978 م ، هذا الفيروس مشابه جداَ لفيروس البانليكوبينا الخاص بالقطط - والفيروسين تقريباَ مشابهين لبعضهما البعض فى الأعراض المصاحبة لهم على كلا الحيوانين ( القطط و الكلاب ) .



ينتقل هذا المرض عن طريق براز الكلب المصاب فقد يحتوي البراز علي هذا الفيروس بتركيز عالي جدا وعندما يقوم الكلب ببلعه يليها اختراق الفيروس إلي جدار أمعاء الكلب مسبباَ التهابا شديدا ينتج عنه تقيؤ .

و تتمثل ضراوة هذا الفيروس في كونه مختلف عن الفيروسات الأخرى - فان فيروس البارفو ثابت في البيئة ويقاوم تأثير درجة الحرارة و الجفاف ولا يتأثر بـ المطهرات او الكحول و قد يظل فعال و له المقدرة على الإصابة لفترة تتجاوز العام .





س : ما هي وسائل الإصابة بفيروس البارفو في الكلاب ؟

ينتقل عن طريق أي شئ ملوث ببراز الكلب المصاب ( الحذاء الملوث بالفيروس - الملابس والأشياء الأخرى الملوثة بالفيروس ) فينبغي عدم الاتصال المباشر أو غير المباشر بين الكلاب و من الهام عزل الكلب المصاحب بالإعراض عن باقي الكلاب السليمة فورا .

و من الاحتياطات الضرورية لصاحب الكلب السليم إذا تعرض إلي كلب مصاب بالفيروس أن لا يختلط بكلبه السليم ألا بعد خلع جميع الملابس الملوثة بالفيروس والحذاء و غسل جميع المناطق للكلب المصاب حتي لا ينتقل الفيروس لكلبه السليم .

و قد تظهر الأعراض غالباَ علي الكلب في غضون عشرة أيام من العدوى الأولى .

و تكون في صورة إسهال شديد قد يحتوي علي دم أو لا يحتوي ، قئ ، فقدان الشهية ، الخمول الشديد ، الحمي و في بعض الحالات قد لا تظهر جميع الأعراض علي كل الكلاب ولكن الأشهر بين هذه الأعراض القئ و الإسهال و الخمول الشديد و عادة يكون القئ هو أول الأعراض .

س : أهم الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس البارفو في الكلاب ؟

ج – و نجد نوعين للأعراض للبارفو



1 – النوع الأول الأكثر شيوعا : و هو خاص بظهور أعراض مرتبطة بالجهاز الهضمي

- القئ

- الإسهال ( يكون بدرجة شديدة و أحيانا مصحوبا بدم )

- ارتفاع درجة الحرارة

- الامتناع عن الأكل

- الخمول و الإجهاد

- فقد الوزن











2 – النوع الثاني الأقل شيوعا : و هو الخاص بظهور أعراض مرتبطة بالجهاز الدوري و خاصة عضله القلب و اهم ما يميزه

- اعتلال عضلة القلب

- الموت المفاجئ



و أيضا قد نجد تمكن المرض من إصابة جميع الأعمار وليس عمر محدد ولكن الغالبية تكون في الجراء الصغيرة وهي الأصعب في المعالجة لضعف المناعة .



س : خطوات تشخيص البارفو في الكلاب ؟

ج – مع بداية ظهور أول الأعراض و التي تكون متمثلة في أعراض الجهاز الهضمي ( القئ و الإسهال و الامتناع عن الأكل )

نتوجه فورا إلى الطبيب البيطري المختص و سرد كافة الأعراض الموجودة .

و بدوره سيقوم الطبيب البيطري بفحص الحيوان و لزيادة التأكد – فهناك طرق للتعرف أذا كانت الأعراض لمرض البارفو أو مجرد كونها نزلة معوية

1 – اخذ عينه من البراز و عمل اختبار بالعيادة ( اختبار البارفو ) و قد يعطى نتيجة في غضون خمسة دقائق .

2 – إرسال عينه براز إلى اقرب معمل بيطري و انتظار النتيجة و لن تتجاوز اليوم الواحد حتى ظهور النتيجة .



س : هل هناك فرصة انتقال فيروس البارفو للإنسان ؟

ج - الفيروس يكون متخصصا جدا في العائل الخاص به – و لم تسجل حاله إصابة للإنسان ببارفو الكلاب حتى الآن .



س : العلاج المناسب لفيروس البارفو ؟

ج –

1 - أول خطوة إذا اكتشفت أي عرض من أعراض هذا الفيروس علي كلبك

يجب عليك التوجه لأقرب طبيب بيطري أو وحدة علاجية بيطرية ولا تتجه إلي إتباع التعليمات من أي شخص إلا الطبيب البيطري لان حياة الكلب في خطر ولا تحتمل الانتظار أو التجربة .

و أهم مجموعات الأدوية التي سيتعامل بها الطبيب هي

- المضادات الحيوية لمنع العدوى البكترية الثانوية .

- خافض حرارة ( للحد من الحمى و آثارها ) .

- أدوية منع التقيؤ .

- أدوية منع النزف ( لوقف الدم المصاحب للإسهال ) .

- محاليل تعويضية ( جلوكوز و محلول ملح لمنع حدوث جفاف ) .

- مطهرات معوية .

- في بعض الحالات ينصح الطبيب البيطري بإعطاء جرعات للديدان حسب ما يترائي له في الحالة المصابة .



** معدل نجاة الكلاب من هذا المرض ( فيروس البارفو )

تشفى أغلب الكلاب المصابة بالبارفو كلما تلقت علاجا مكثفا و مبكرا .



** ما هي أكثر الفصائل تعرضاَ لهذا الفيروس من الكلاب ؟

لأسباب غير مفهومة ترتفع معدلات الموت في بعض الفصائل مثل :

الروت وايلر ( الروت فايلر ) ،

عن الفصائل الأخرى وهذا لأنه مشهور بمناعته الضعيفة .



س : هل يمكن تطهير مكان الكلب المصاب نهائياَ ؟

من المعروف أن هذا الفيروس يثبت في البيئة المحيطة لفترة ولكن يمكن استخدام التالي :

- الكلور والماء وتطهير هذا المكان بشكل دوري لمدة طويلة قد تصل إلى ستة اشهر .

- من المفضل عدم وضع أي كلاب فترة طويلة 4 – 6 اشهر بالمكان الملوث بهذا الفيروس .



؟ الوقاية من فيروس البارفو س : كيفية

ج - أفضل طريقة لوقاية كلبك من مرض التهاب الأمعاء الفيروسي ( البارفو ) هي :

تلقي التحصين المناسب – فقد تتلقى الجراء الصغيرة التحصين كجزء من الإجراءات الوقائية ضد الأمراض الفيروسية .

و مؤخرا قد أنتجت الشركات العالمية تحصينات لأعمار مبكرة للجراء مثل التحصين الثنائي ( لعمر أربعه أسابيع ) و التحصين الخماسي ( لعمر ستة أسابيع ) حتى يتثنى للجسم تكوين أجسام مضادة للإمراض الفيروسية مبكرا بقدر الاستطاعة .



ملحوظة :

- بروتوكول التطعيم في الدول الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية – يكون متمثلا في تحصين الجراء بطريقة الثلاثة جرعات ( جرعة أولى أساسية – جرعتين تنشيطيتين ) و قد تصل درجة الحماية لنسب عالية تتجاوز الـ 90 %

- الدور الأساسي للتحصينات هو تكوين أجسام مضاد للمرض – يكون مهامها هو تغلب الحيوان على العدوى الحقيقية إن وجدت .









