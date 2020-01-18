AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرئيس السيسى يصل ألمانيا للمشاركة فى قمة مؤتمر برلين عن ليبيا

السبت 18/يناير/2020 - 05:53 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده غدا الأحد ١٩ يناير.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن ذلك يأتى تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بالاضافة الي ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة".

هذا وقد استقبلت الجالية المصرية فى ألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأعلام ، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها غدا الأحد.

هذا ودائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة دعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.

وهذا ظهرا جليا فالاتصالات التى أجراها وتلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع كبار قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ولقائه برئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي الذى زار مصر منذ أيام قليلة.

وخلال هذه الاتصالات واللقاءات تم التوافق على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

ودائما ما يؤكد الرئيس السيسى على موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تلقي بتداعياتها السلبية علي مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.

كما أكد الرئيس السيسى، دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يتوجه إلى برلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا

بسام راضي: الرئيس السيسي يتوجه لبرلين للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.. ويلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.. وكبار رجال الأعمال

رشا مجدى تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى برلين.. فيديو

بالأغاني الوطنية.. الجالية المصرية في ألمانيا ترحب بالرئيس السيسي.. فيديو

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسى لمقر إقامته ببرلين

تفاصيل الزيارة.. وصول الرئيس السيسي إلى برلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا

ترشيحاتنا

لاختلاسه مليون جنيه.. إحالة أمين خزينة بنك القاهرة للجنايات

الرئيس السيسى يصل ألمانيا للمشاركة فى قمة مؤتمر برلين عن ليبيا

10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره

جذابة وأنيقة.. شاهد إطلالة ليلى علوى فى حفل عيد ميلادها

أخبار الرياضة| السيناريو السيئ ينتظر أزارو.. الزمالك يوافق على إعارة 3 لاعبين.. أزمة جديدة لـ النني مع بشكتاش

حقيقة ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته

حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور

10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره