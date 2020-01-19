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تعليم

طلاب 2 ثانوي يدخلون اللجان لأداء امتحاني التطبيقات الرياضية وعلم النفس

الأحد 19/يناير/2020 - 08:49 ص
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
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ياســمين بدوي
دخل، منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية لأداء امتحان مادة التطبيقات الرياضية (الاستاتيكا والهندسة) "إلكترونيا" لطلاب الشعبة العلمية، وذلك من 9 صباحا حتى 11:30 صباحا.

كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع إلكترونيا، وذلك من 9 صباحا حتى 11 صباحا.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بشهر يناير، بطريقة إلكترونية من خلال الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت.

وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب 2 ثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الإلكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، اتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.
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